Scuole a Rischio Sismico | Giustizia Lumaca | Prosciolti Tutti per Prescrizione

(Di lunedì 11 dicembre 2023) L'Aquila - "Lavori di Messa in Sicurezza Antisismica Inadeguati: Sentenza con Formula di" Sette imputati coinvolti nella vicenda relativa ai lavori di messa in sicurezza antisismica in duesuperiori di Sulmona, eseguiti dopo il terremoto dell'Aquila del 2009, sono staticon la formula del "non doversi procedere per intervenuta". La situazione emerse nel 2014, quando il comandante del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell’Aquila, Roberto Prosperi, rivelò gravi carenze nelle strutture, mettendo in evidenza l'assenza o la scarsa efficienza dei dispositivi antisismici fondamentali. Lecoinvolte furono l'Istituto tecnico commerciale "A. De Nino" e l'Istituto tecnico per geometri "R. Morandi". Gli accertamenti delle Fiamme Gialle ...