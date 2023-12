Scuola | via ai concorsi per 30mila docenti | tutte le informazioni su bandi e prove

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Partono iper l’assunzione di quasi 10 miladellaprimaria e dell’infanzia e circa 20mila per medie e superiori. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato irelativi anuovi posti di ruolo per ogni ordine e grado, i primi secondo le regole e le modalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. ISecondo il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, “questi nuovie le future assunzioni, confermano il nostro convinto proposito, nel quadro degli impegni assunti in sede europea con il Pnrr, di valorizzare il ruolo dei, garantendone nuove competenze e la presenza anche nelle aree più disagiate del Paese” (qui abbiamo parlato della revoca da parte di Valditara ...