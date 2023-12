Scuola | al via il concorso per 30mila docenti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il mondo dell’istruzione in Italia si prepara all’arrivo di nuovi insegnanti, con circaposti disponibili per coloro che supereranno i nuovi concorsi, pronti a prendere il via a breve. Questa iniziativa, delineata secondo le nuove modalità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è un passo significativo per garantire risorse fresche e qualificate nelle scuole di tutto il paese. I bandi dei concorsi prevedono la copertura di 9.641 posti nellaprimaria e dell’infanzia, mentre lasecondaria di primo e secondo grado avrà a disposizione ben 20.575 posti. Il ministero è in attesa dell’autorizzazione per un ulteriore contingente di circa 14mila posti, il che dimostra l’impegno del governo nell’affrontare le sfide educative e garantire una presenza capillare degli insegnanti su tutto il territorio ...