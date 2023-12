Scuola | al via il concorso docenti 2023 | come saranno le prove

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Roma, 11 dicembre– Sono partiti i concorsi, con le nuove modalità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per l’assunzione in ruolo di oltre 30milanelle scuole di ogni ordine e grado: i bandi, pubblicati questa mattina sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prevedono la copertura di 9.641 posti nellaprimaria e dell’infanzia e di 20.575 posti in quella secondaria di primo e di secondo grado. Il Miur è in attesa dell’autorizzazione per un ulteriore contingente di circa 14 mila posti. “Questi nuovi bandi e le future assunzioni – ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito –, confermano il nostro convinto proposito, nel quadro degli impegni assunti in sede europea con il Pnrr, di valorizzare il ruolo dei, garantendone nuove competenze e ...