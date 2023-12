Scuoiato vivo | il significato della tortura atroce

Leggi su cultweb

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Scuoiareè unache consiste nella rimozionepelle dal corpo senza l’utilizzo di alcuna anestesia. In genere, si cerca di mantenere intatta la porzione di pelle rimossa. Lo scorticamento può essere praticato sugli animali allo scopo di prepararli al consumocarne a scopo alimentare o per ricavarne la pelliccia. Applicato sugli esseri umani, lo scuoiamento viene usato come metodo dio di esecuzione capitale. In genere, lo scorticamento può avvenire post mortem come segno di spregio verso il cadavere di un nemico o di un criminale. Lo scuoiamento è una pratica antica, già praticata ai tempi degli Assiri sui nemici e sui capi ribelli catturati. In Messico, invece, gli Aztechi scorticavano le vittime dei sacrifici umani rituali, in genere dopo la loro ...