Scontro tra treni nel ravennate | 17 feriti

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tanta paura ma alla fine si è risolto nel migliore dei modi loavvenuto nella serata di ieri tra un treno ad Alta Velocità ed un regionale lungo la linea nel pressi di Faenza, vicino a Ravenna. I due convogli si sono tamponati dato che viaggiavano in direzione nord. il macchinista del Freccia si sarebbe accorto della presenza del secondo treno ed è riuscito a ridurre al minimo la velocità. 17 i, non gravi. La linea ferroviaria è stata ripristinata in poche ore e la circolazione è tornata regolare.