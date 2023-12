Scontro tra due treni nel Ravennate | 17 feriti Panico a bordo | “Ho visto volare passeggeri e valigie”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Due, un Freccia Rossa Lecce-Venezia e un convoglio regionale «Rock», si sono tamponati lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini, nel territorio di Faenza (Ravenna), tra Castel Bolognese e Forlì, nella serata di domenica 10 dicembre. Il bilancio dell’incidente parla di 17, nessuno grave. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Con disagi per buona parte della notte e viaggi riprogrammati. La circolazione sulla linea Alta velocità è tornata regolare all’alba di lunedì 11 dicembre. Rimane invece sospesa la circolazione tra Forlì e Faenza: iregionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.tra duein provincia di Ravenna Lungo i binari sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre da Ravenna e da Forlì, e la polizia ferroviaria: «Le ...

