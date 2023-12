Scontro tra auto nel Salento | 77enne trasportato in Ospedale

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Pubblicato il 11 Dicembre, 2023 Dopo quelli dei giorni e delle settimane scorse, ancora un incidente nel. Unotrasi è verificato, poco prima delle 18 di ieri pomeriggio, a Nardò. Sono ancora da chiarire del tutto le cause che hanno portato allo schianto tra i due mezzi, ma dalle prime verifiche del caso pare che alla base del sinistro ci sia stato una mancata precedenza, ma anche le condizioni dell’asfalto resto pericoloso e scivoloso dalla tanta pioggia caduta nella giornata di ieri. L’incidente si è verificato all’altezza del semaforo che regola l’incrocio tra via Fermi e via Volta.tra, anzianoall’di Copertino Lotraha visto protagonisti due uomini: un ...