Scontro fra treni a Faenza | l’urto tra un regionale e un Intercity 17 i feriti

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 dicembre 2023), 11 dicembre 2023 – Un trenoe unsi sono tamponati ieri sera dopo le 19 in località Corleto, a, sulla linea Bologna-Rimini. A causa dellodiciassette persone sono rimaste ferite, in modo non grave. Sul posto sono intervenuti tecnici, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco. I quattrocento passeggeri coinvolti, sono stati trasbordati su un terzo treno che li ha portati nella stazione di Bologna Centrale, dove era presente personale di Assistenza clientitalia. Le cause del tamponamento tra ilRock e il Frecciarossa 1000, sono in via di accertamento. Stamane resta ancora sospesa la circolazione ferroviaria fra Forlì e, sulla linea Bologna-Rimini. Lo fa sapere ...