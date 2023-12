Scomparsa Navalny | il dissidente russo non compare più nell' elenco dei detenuti del carcere in cui si trovava

Altre News in Rete:

Yarmysh ha spiegato inoltre che la scorsa settimana i legali dihanno vanamente atteso per tre giorni che gli venisse concesso di fare visita al loro assistito nella colonia penale dove si ...

Alexey Navalny, l’oppositore russo in carcere dal 2021, sembra essere scomparso: per l’ennesima volta, oggi 10 dicembre 2023, non si è presentato in collegamento video all’udienza a suo carico. Cresce ...

(Adnkronos) - Aleksei Navalny non risulta più nell'elenco dei detenuti della colonia penale Ik-6 di Melekhovo, nella regione di Vladimir, in cui fino alla scorsa settimana scontava la sua condanna. E' ...