Sciagura reddito cittadinanza | quanto ci è costato per l’Inps

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Che ildifosse stato un flop di portata epocale lo si era compreso già da tempo. Così come appariva chiaro che il provvedimento caro ai Cinque Stelle avesse comportato un abnorme esborso di denaro pubblico a fronte di un esiguo ritorno sul piano occupazionale. Fin qui, nulla di nuovo sotto il sole. Purtuttavia, c’è un dato, recentemente rivelato nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica dal direttore generale delVincenzo Caridi, che lascia davvero attoniti. Trentaquattro miliardi di euro spesi dal 2019 ad oggi per finanziare la misura, ma solo 1500 contratti sottoscritti tra i percettori grazie alle agevolazioni previste dal provvedimento. Il che equivale a dire che ognuna delle millecinquecento assunzioni è costata in media ai contribuenti italiani 22.666,66 euro. Si, avete capito bene. Lo ...