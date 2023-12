Sci e snowboard | tutti in pista Ma prima in palestra

Leggi su agi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) AGI - Tavole dae sci sempre più tecnologici pronti a partire: la stagione sciistica è appena iniziata e gli appassionati si preparano a weekend e vacanze sulla neve. Ma attenzione ad arrivare sulle piste senza un'adeguata preparazione atletica, il rischio di distorsioni, fratture, lussazioni e traumi è dietro l'angolo. A confermarlo, il Presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, SIOT, Alberto Momoli, Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia Ospedale San Bortolo, Vicenza: "La tipologia di incidenti e le lesioni osservate negli ultimi anni hanno evidenziato sempre di più l'importanza di un'adeguata preparazione fisica nell'affrontare le giornate sugli sci.e sci sono sport estremamente piacevoli, in ambienti altamente suggestivi, ma non devono essere presi alla leggera. Per evitare cadute, quindi, è bene ...