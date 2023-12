Sci di fondo | per l’Italia c’è solo un piccolo raggio di Graz

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Una premessa va fatta: questo fine settimana non è stato facile per molti. Nonper, insomma: in Norvegia continuano a tenere banco, più che le questioni di risultati (che non saranno mai oggetto di reale discussione), quelle legate alle questioni Klaebo-federazione locale. In Svezia, invece, è guerra aperta contro i materiali dopo il mancato podio nella 10 km femminile. Il punto vero, però, è che se questi problemi per Norvegia e Svezia vanno comunque a puntare l’indice su una qualità elevatissima, peril problema è che nonmanca proprio la qualità elevatissima, ma manca pure molto del resto. E, in un weekend in cui Federico Pellegrino finisce insolitamente e incredibilmente fuori in qualificazione nella sprint (accade, molto molto raramente, ma accade), ancora di più si nota lo scarseggiare ...