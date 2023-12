Sci alpino | i convocati dell’Italia per le gare veloci della Val Gardena Paris faro azzurro sulla Saslong

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Si profila una settimana potenzialmente molto intensa in Valper gli uomini jet del Circo Bianco, ancora in attesa di rompere il ghiaccio ed effettuare le primestagionaliCoppa del Mondo 2023-2024 di sci. Le precedenti tappe di Zermatt-Cervinia e Beaver Creek sono state infatti cancellate causa maltempo, rimandando l’appuntamento con lo Speed Opening dell’inverno. Lasi appresta ad ospitare dunque giovedì 14 dicembre una discesa valevole come recupero di una delle due competizioni non disputate a Cervinia, venerdì 15 un Super-G e sabato 16 un’altra discesa libera. In precedenza sono previste però due prove cronometrate tra martedì 12 e mercoledì 13 dicembre, in vistaprima gara ufficiale...