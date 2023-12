Altre News in Rete:

Sci alpino, la Coppa del Mondo arriva in Val Gardena: dieci azzurri convocati per discese e Super - G

La Coppa del Mondo maschile disi avvicina a un altro fine settimana di gare, con la speranza che il meteo possa concedere finalmente una tregua. Finora soltanto due prove su otto originariamente in programma sono state ...

Sci alpino: cancellato lo slalom maschile a Val D'Isere. Non c'è pace per la Coppa del Mondo OA Sport

Sci alpino: Cdm. Dieci velocisti azzurri convocati per la Val Gardena Tiscali

Sci alpino, i convocati dell’Italia per le gare veloci della Val Gardena. Paris faro azzurro sulla Saslong

Si profila una settimana potenzialmente molto intensa in Val Gardena per gli uomini jet del Circo Bianco, ancora in attesa di rompere il ghiaccio ed effettuare le prime gare veloci stagionali della Co ...

Valorizzare i giovani attraverso lo sport e il territorio

Lo sport non deve essere inteso soltanto come un mezzo di espressione individuale col quale dimostrare di essere i migliori, anzi: soprattutto per i più giovani, lo sport deve ...