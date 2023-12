Schilpario si prepara alla Coppa Europa di sci di fondo Poi il via ai lavori sulla Pista degli Abeti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Bergamo. Nel 2009, nellastoricadi, Federico Pellegrino vinse una della sue prime gare, a livello di Under 20: anche da lì è partita la sua carriera di successo che lo ha reso un’icona delitaliano. Quindici anni dopo, il 24 e 25 febbraio 2024, la Val di Scalve tornerà ad ospitare una grande competizione internazionale dello sci nordico, un’altra, sotto il nome di FESA Cup, che anticiperà il Mondiale Junior e Under 23 che si svolgerà nel 2025. Proprio in occasione di quest’ultimo evento Regione Lombardia ha stanziato un investimento di un milione di euro, fondi che permetteranno l’aggiornamento della...