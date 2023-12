Scherma | si ferma ai quarti l’Italia nella gara femminile a squadre di spada A Vancouver l’Estonia compie un capolavoro

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Si è conclusa la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di(Canada) con lafemminili di. Ad imporsi con grandissima sorpresa generale è stata, capace di completare un percorso spettacolare sconfiggendo in finale nientemeno che gli Stati Uniti. Un ultimo atto che ha vissuto un nono assalto da capogiro, con l’estone Kristina Kuusk che con il parziale di 14-11 rifilato alla statunitense Katharine Holmes ha fissato il punteggio sul 36-32 mandando in estasi la propria Nazione.ha iniziato il proprio percorso fin dal primo turno, quando si è sbarazzata facilmente 25-21 dell’Australia. Agli ottavi il Paese baltico ha piazzato la prima grande impresa di giornata, eliminando il quotato quartetto di Hong Kong ...

