Scherma | l’Italia Maschile di Spada a un passo da Parigi 2024 | l’argento vale la quasi qualifica

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Vancouver – Argento e pass perormai in cassaforte. Nella prova a squadre che, all’alba italiana, ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo dia Vancouver,del CT Dario Chiadò è salita sul secondo gradino del podio, cedendo solo sui titoli di coda nella finale contro il Giappone (32-27) e confermandosi in vetta al Ranking diOlimpica, obiettivo ipotecato quando mancano due gare al termine per l’ammissione ai Giochi. Ha chiuso invece al quinto posto, in Canada, la squadra azzurra femminile, stesso piazzamento della prima prova stagionale del circuito iridato svolta un mese fa a Legnano. Conferma, ma decisamente “più felice”, anche per la formazione degli spadisti che era stata medaglia d’argento pure a novembre sulle pedane di Berna. ...