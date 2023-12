Scherma | il bilancio del weekend Gli uomini mostrano i muscoli | fra le donne brilla solo Alice Volpi

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Laha archiviato un intensodi Coppa del Mondo e Grand Prix, durante il quale sono state impegnate tutte le armi in ambedue i sessi. Il lunedì rappresenta dunque l’occasione propizia per effettuare la summa di quanto accaduto negli ultimi giorni in chiave italiana. SETTORE MASCHILE FIORETTO Va giudicato con favore il ritorno in azione di Tommaso Marini dopo l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto. Aver raggiunto i quarti di finale, dove si è inchinato a Ryan Choi, è un risultato in linea con il potenziale del Campione del Mondo in carica. Per il resto, l’exploit di Edoardo Luperi, spintosi sino alla semifinale dopo due anni, rappresenta un segnale da tenere da conto in vista delle tappe successive. Si tratta di una fiammata estemporanea, come quella di Parigi nel gennaio 2022, oppure rappresenta l’inizio di qualcosa di nuovo e, ...