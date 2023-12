Scherma | gli spadisti azzurri sono secondi a Vancouver | ma l’Olimpiade è sempre più vicina

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Non arriva la vittoria, ma la qualificazione olimpica èpiù. Manca solo la matematica alla squadra di spada maschile per festeggiare la conquista di un pass per Parigi 2024 che ormai è praticamente in cassaforte. Nella tappa di Coppa del Mondo a, gliconcludono al secondo posto, perdendo la finale con il Giappone per 32-27 al termine di una sfida che si è decisa all’ultimo assalto. Con tre elementi su quattro del quartetto campione del Mondo (Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e Valerio Cuomo a sostituire l’assente Gabriele Cimini) l’Italia si è dunque arresa solo all’ultimo atto al Giappone con Kano che è riuscito ad avere la meglio di Di Veroli nell’ultimo assalto, dopo che la sfida si era trovata sul 26-26 a non moltidalla fine. In ...