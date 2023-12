Scherma | Coppa del Mondo | arriva l’argento a Vancouver | spada maschile azzurra a Parigi 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Niente vittoria in Canada, ma lavola a. La formazione italiana – che rispetto all’oro di Milano schiera Valerio Cuomo al posto dell’indisponibile Gabriele Cimini con i soliti Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli – si accontenta deldopo la sconfitta col Giappone in finale (32-27), ma si conferma in vetta al Ranking di Qualifica Olimpica a due gare dal termine. Nel percorso verso la finale l’Italia ha superato l’Australia per 45-27, per poi ripetersi sul 35-30 contro la Polonia. Nei quarti a cedere il passo agli azzurri è stata la Repubblica Ceca, battuta 37-35, mentre in semifinale il Venezuela si è arresa sul 44-36. Contro i giapponesi, campioni olimpici in carica, piazzano l’allungo sul +6 nel quarto assalto, ma Di ...