Scegli Pearson per i progetti finanziati nella tua scuola

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ti presentiamo ilEnglish International Certificate – la certificazione interamente computer-baseddistribuita da CertComp e riconosciuta dal Ministero dell’istruzione e del Merito (MIM). La certificazione, flessibile e unica per adattabilità, è perfetta per essere inserita come possibile proposta di progetto da presentare entro il 15 dicembre 2023 sulla piattaforma FUTURA nei Percorsi L'articolo .