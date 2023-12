Sassari | casa a fuoco in piena notte a Sorso | morto 77enneato

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – Tragedia nella, a dieci chilometri da: un 77enne ha perso la vita nell’incendio della propria abitazione. L’allarme è scattato verso le 3 del mattino, quando i vicini dihanno sentito un’esplosione e hanno chiamato il 115 e il 118. I, via Tuveri soccorsi sono stati rapidi, ma quando i vigili delsono entrati nell’appartamento in fiamme hanno trovato il 77enne Mario Mulas già privo di sensi. È stato portato fuori e consegnato ai volontari del Soccorso Sant’Anna, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. La vittima viveva da sola e i vigili delstanno cercando di capire le cause del rogo. L'articolo proviene da Italia Sera.