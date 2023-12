Altre News in Rete:

Tutti al Camposcuola! Dopo il Pandoro, anche il Panettone

... ricevere lo schiaffo agonistico sul campo dagli uomini di Inzaghi è assicurato!),e i suoi ... Ormai la missione è stata portata a termine, vero Mister Tutti al Camposcuola!il pandoro, ...

Sarri dopo Verona-Lazio: “Il gol è casuale, peccato per il risultato” Pianeta Milan

Sarri dopo Verona-Lazio: "Subito un gol casuale, c'è rammarico per non averla chiusa" Sky Sport

VIDEO - Il Verona riprende la Lazio, Henry risponde a Zaccagni: la sintesi del match

Finisce in parità la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Lazio. Un punto d'oro per il Verona che, in inferiorità numerica, ferma sul pareggio la Lazio. Passo indietro per la formazione di Sarri do ...

Blog: Tutti al Camposcuola! Dopo il Pandoro, anche il Panettone

Blog Calciomercato.com: Il conto alla rovescia è iniziato, tra due settimane sarà la vigilia di Natale e con essa arriveranno una serie infinita di pasti ...