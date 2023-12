Sarà abbattuto Palazzo Mangeruca a Melissa | giù l’ecomostro sulla Ss106

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – Dopo decennicalabrese che si trovastatale 106 a Torrenel comune dinel Crotonese,. La demolizione è fissata per domenica 17 dicembre e l’interventoeseguito dall’impresa Lavori Stradali Srl, affiancata nelle fasi di coordinamento dalle società Deam Ingegneria Srl, Deton Srl e Misiano Ingegneria Srl. Quattrocento kg di esplosivo saranno impiegati per radere al suolo, attraverso un’implosione, lo stabile di sei piani confiscato alla criminalità organizzata, che si erge nel bel mezzo del paesaggio costiero e dei vigneti.distrutto attraverso micro-cariche e ciò consentirà meno disagi: per motivi ...