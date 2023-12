Sant’Agata | successo per ‘Professor Pulcinella lezione di legalità’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta sabato 9 dicembre presso la storica e incantevole Aula Consiliare del Comune dide Goti (BN) la presentazione del libro dell’attore e scrittore Angelo Iannelli “Professordi” edito da Albatros. La manifestazione ha avuto un grande. Tante le personalità presenti per confrontarsi e riflettere sul tema legalità. A moderato l’incontro con maestria Edda Cioffi presentatrice e conduttrice tv. I lavori sono stati aperti con il saluto del Sindaco dide Goti Salvatore Riccio che ha ringraziato l’artista Iannelli, onorato della sua presenza in città e ricordato il senso del rispetto in questa società, con riflettori puntati sui giovani di oggi. Giovanni Pollastro Assessore alla Cultura S. Agata ...