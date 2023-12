Santa Marinella | nuova illuminazione per via Galilei

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 dicembre 2023), 11 dicembre 2023 – “Finalmente, per la la prima volta, tra poco più di una settimana, Via Galileosarà una strada illuminata”. Lo comunica il Sindaco diPietro Tidei. “Insieme all’Assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati e alla Consigliera allo sport Marina Ferullo – ha aggiunto il Sindaco – ci siamo adoperati per risolvere una problematica che perdurava da tantissimi anni, nonostante, va ribadito, che la strada e l’area adiacente appartengono a “Città Metropolitana” e non al Comune. Con i lavori di ammodernamento che interessano il Palasport, la palestra del Liceo Scientifico è puntualmente frequentata dall’associazione sportiva “Perseus”, alla quale sono state assegnate le ore di attività a seguito di un apposito bando di partecipazione.; anche per ...