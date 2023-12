Sanremo 2024 | il caso La Sad e gli altri | scandali e veleni al Festival

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il ‘’ La Sad, con la band punk rock scelta tra i big diaccusata di aver prodotto brani violenti e sessisti, riporta alla memoria un precedente simile, che ildovette affrontare nel primo anno della direzione di Amadeus, nel 2020: quello di Junior Cally. Anche allora dal mondo politico e dell’associazionismo si levarono proteste e si chiese l’esclusione daldel rapper che, prima di presentarsi alcon il brano ‘No grazie’, aveva pubblicato diversi brani con contenuti sessisti, volgari e violenti, come ‘Streghe’, ‘Si chiama Gioia’ e ‘Magicabula’. Oggi, con le stesse accuse, c’è chi invoca l’esclusione dalla gara dei La Sad, per brani pubblicati in passato, come ‘Mayday’ (“E il coglione che ti baci nella storia/spero te lo metta ...