Sanità | Schillaci “Mali maggiori diseguaglianze e liste d' attesa”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Ida eliminare per ladel futuro “sono leche ci sono nell'offerta all'interno della nostra nazione, poi combattere led'che non si combattono solamente con più fondi ma anche portando avanti il concetto di appropriatezza. Inoltre, maggiore certezza ai medici spaventati dalle tante ingiuste cause che subiscono e che li portano alla cosiddetta medicina difensiva”. Così il ministro della Salute, Orazio, a margine di un evento promosso da Inrete. Il ministro ha ribadito “qual è il nostro progetto sullache definisco del terzo millennio: unapiù equa su tutto il territorio nazionale, non solo Sud e Nord ma anche piccole e grandi città. Abbiamo a ...