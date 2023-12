San Salvatore Telesino | donato un defibrillatore per la comunità

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUnper laè stata l’iniziativa promossa dalla Pro Loco di San(Bn) che si è tenuta sabato 9 dicembre presso la Sala Conferenze ex Municipio del comunecon la consegna all’Amministrazione Comunale di questo importante dispositivo elettromedicale che consente l’esecuzione di una procedura medica per il ripristino del normale ritmo cardiaco. Il Presidente della Pro Loco Egidio Cappella ha fatto gli onori di casa e con la moderazione della Consigliera della Pro Loco Lorena Pacelli la cerimonia ha dato vita a un interessante dibattito con illustri ospiti relatori. Il Sindaco di SanFabio Romano ha dichiarato “…è un gesto encomiabile d’amore verso la! ...

Altre News in Rete:

Il derby in famiglia Under 15 va alla Curi Pescara. E arrivano premi dalla Juventus

PESCARA. Giornata di sport e amicizia alMarco oggi per l'ennesima sfida in famiglia tra Folgore Delfino Curi Pescara e Curi Pescara, ...da Di Giovanni (e dal prezioso vice Roberto Di), ...

Incendio alla basilica dei Fieschi, indagano i carabinieri GenovaToday

Castelli di Collalto e San Salvatore a Susegana Marcadoc

Massimo Paracchini alla Triennale di Arti Visive a Roma

Massimo Paracchini espone la sua opera intitolata “Re-Genesis: Towards the shining light in Psykotrance” alla settima edizione dell’Esposizione Triennale di Arti Visive.

La Logiman attende una Selargius in forma

Match di cartello a Broni, Policari: «Servirà tanta attenzione» Derthona sbanca facile Moncalieri e mantiene così la vetta ...