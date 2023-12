Samuel d’Egitto | Vincent Ruggeri trionfa ancora sul cemento di Sharm

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) ChiamateloEl Sheikh si sente come a casa. E non solo per il mare, ma anche per ildei campi da tennis su cui si gioca il torneo ITF. Ne ha vinti quattro nell’ultimo biennio. Specialista, a dir poco. Il ventunenne di Albino è entrato nel torneo come testa di serie numero uno e, dopo essersi fatto strada fino alla finale, ha battuto il georgiano Saba Purtseladze, 22enne di Tblisi, secondo nel ranking. 6-4 7-6(2) il finale di un match durato poco più di 100 minuti, che alla fine ha ribadito che in terra egizianapadrone: lì ha vinto quattro dei suoi cinque titoli ITF, l’unico fuori dal Nordafrica è stato quello di Ulcinj, in Montenegro. Per...