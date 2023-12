Salisburgo-Benfica | Champions League | tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 11 dicembre 2023)è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi die si gioca martedì alle 21:00: tv,. Nel girone dell’Inter, che si giocherà il primo posto nella sfida contro la Real Sociedad a San Siro, le altre due squadre,, si giocano invece la possibilità di giocare in Europa. E per quello che dice la classifica c’è, ovviamente, una formazione favorita. Konate, attaccante del(Lapresse) – Ilveggente.itIlè terzo ed ha in questo momento 4 punti. Il, in maniera anche un poco incredibile, chiude invece il raggruppamento con un solo punto, quello conquistato nel turno ...