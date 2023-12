Salernitana | Petrucci | “Iervolino contestato? Dovrebbero fargli un monumento”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) “? Bisogna dirgli bravo per tutto quello che sta facendo, il pubblico è ingeneroso. Lala seguo, sono vicino a lui per quello che sta facendo. Quello che è successo mi ha molto amareggiato perché il pubblico dimentica quello che si fa. Avere una società è durissimo, non sempre si può vincere. il campionato non è ancora al giro di boa, troppo facile contestare. Se non ci fossechi ci sarebbe? A lui dovrebbe essere fatto unper quello che ha fatto e sta facendo”. Sono queste le parole di Gianni, presidente della Federazione Italiana di basket, intervenuto a “La Politica nel Pallone”, su Gr Parlamento, a difesa del presidentedopo la sconfitta contro il Bologna. SportFace.