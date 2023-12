Salernitana Femminile | sconfitta interna con il Cmb

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNona gara stagionale per la1970, impegnata in casa contro il CMB: finisce 1-7 la sfida che vede fermarsi in classifica la formazione di capitan Lisanti e compagne, a quota 18 punti in campionato comunque nella parte alta della graduatoria. La sfida del nono turno del girone D di Serie B, disputata al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, vede la, con tutto il gruppo a disposizione di mister Lanteri, arrivare dal successo esterno contro il Team Scaletta mentre le ospiti, capolista a quota 21, dal turno di riposo.1970-CMB la gara Granata belle e pimpanti che tengono botta, con merito, contro la prima della classe per tre quarti di frazione. Le padroni di casa provano a farsi vedere in più circostanze in ...

