Sabrina Salerno | “Da due anni sono vittima di una stalker | vivo in ansia”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) “Dal 2021di una, una donna francese con gravi problemi psicologici. Ho sporto denuncia per stalking in Italia e in Francia, sto aspettando il codice rosso, ovvero il procedimento che prevede un intervento immediato”. E’ la rivelazione di, cantante, showgirl e icona indiscussa degliOttanta, in una lunga intervista all’inserto Specchio del quotidiano La Stampa. “Me laritrovata ovunque, anche nei pressi di casa e la sottoposero a Tso, il trattamento sanitario obbligatorio, applicato in Italia senza ricorrere al ricovero. Nonostante la denuncia nessuno mi dice niente: non so chi è, se è pericolosa. Concon la paura di trovarmela davanti, temo la reazione che potrei avere e anche le conseguenze, visto ...