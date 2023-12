Sabaudia | le Fiamme Gialle del Canottaggio sul podio ai Campionati Italiani di Fondo

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 dicembre 2023) I canottieri della Sezione Giovanile dellechiudono in bellezza la stagione tricolore sulle acque di casa. Nella domenica appena trascorsa, il lago di Paola diè stato il teatro deidie del Meeting Nazionale Allievi e Cadetti, gare di endurance sulla distanza di 6000 metri. Nella categoria Under 17 ottima prova per l’ammiraglia composta da Rigoni Cristian, Roccarina Cristian, Candido Christian, Miccinilli Riccardo, Panziera Michael, Sartori Nicolò, Vena Davide, Albione Riccardo e il timoniere Sandon Diego, che conquista il secondo posto a soli 4 secondi dalla Canottieri Varese. Per tutto il percorso gli intertempi davano favorita l’imbarcazione gialloverde che, probabilmente, solamente nell’ultima parte cede qualcosina a favore ...