Sabaudia | ex cinema Augustus | il Consiglio comunale approva la richiesta di mutuo

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 dicembre 2023), 11 dicembre 2023 – Il sogno dell’acquisto delsi sta materializzando. Sempre più vicina, infatti, la realizzazione del progetto che prevede l’acquisizione e la ristrutturazione dell’ex. La struttura che per anni è stata uno dei fiori all’occhiello di, poi abbandonata da oltre dieci anni, tornerà presto a disposizione della Comunità. Ieri sera ilhato ladia tasso zero al Credito Sportivo, per l’acquisto e la ristrutturazione. Assenti i consiglieri Lucci e Di Capua mentre hanno deciso di non partecipare alla votazione i consiglieri: Massimi, Mellano, Iorio, Avvisati e Brina. Presente l’intera Maggioranza. L’ex ...