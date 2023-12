Sabatini | «Inter brava a difesa schierata? Non è vero! Al contrario»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023), oltre ad elogiare Lautaro Martinez, ha parlato dell’e della sua pericolosità contro le squadre a. ALTRO DISCORSO ? Sandro, a Pressing, parla di Lautaro e dell’: «Lautaro Martinez viene celebrato tanto come uomo gol, ma lui fa segnare sempre i suoi partner. Con Lautaro in tanti hanno avuto il loro momento più alto della carriera. Si dice tanto che l’a segnare con le difese schierate, ma non è vero. L’quando le squadre non sono con le difese schierate».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...