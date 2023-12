Russia | imprese al collasso Guerra e sanzioni | ricavi dimezzati

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Putin vuole farsi rieleggere e racconta unache non c'è. Lui parla di "Paese in crescita" e il ministro degli Esteri Lavrov gli fa eco: "Il dominio dell'Occidente sta per finire". Ma la realtà, dopo due anni di, è ben diversa rispetto a come la descrivono le autorità di Mosca. In questo sfoggio di sicurezza neoimperiale, con il quale la propaganda putiniana si sta avviando alla campagna elettorale di primavera, tra la miriade di dati statistici di fine anno, - si legge su La Stampa - si nascondono però alcune notizie come quelle riportare dal giornale russo Izvestia, che si basa su un rapporto della agenzia delle entrate russa: idelle grandi società russe nei primi sei mesi del 2023 si sono ridotti quasi della metà, da 694 a 342 trilioni di rubli. Segui su affaritaliani.it