Roma | turista milanese cade dalle scale mobili a Termini Tre ore in attesa dell’ambulanza

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Quasi tre ore diper un'ambulanza. Stamane, intorno alle 11, unè caduto su una scala mobile alla stazionedi. L'uomo si è infortunato a una gamba e in suo soccorso sono intervenuti gli agenti della Polfer. Peccato però che ha atteso per ore il mezzo ed è stato trasportato, intorno solo alle 13.50, al policlinico Umberto I. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, per i codici di più bassa gravità i tempi diper le ambulanze si dilatano. A pesare il sovraccarico sugli ospedalini dei pazienti che erano ricoverati a Tivoli e l'aumento di casi di Covid e influenza, con ambulanze che restano bloccate nei pronto soccorso.