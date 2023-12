Roma-Sheriff in tv | canale | orario e streaming Europa League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Alle 18:45 di giovedì 14 dicembre laospiterà all’Olimpico loin occasione della sesta e ultima giornata della fase a gironi di. La squadra di Josè Mourinho è certa della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, ma allo stesso tempo è molto vicina al secondo posto. Lo Slavia Praga infatti nel precedente turno ha blindato l’accesso al prossimo turno da testa di serie, mentre i giallorossi sono stati fermati sul pareggio dal Servette. Lasi qualificherebbe da prima con una vittoria e una sconfitta dello Slavia con gli svizzeri. O in alternativa, in caso di pareggio dei cechi, vincendo con cinque gol di scarto per superare l’attuale capolista nella differenza reti (al momento Slavia a +9,a +5). La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva ...