Roma | scivola in piazza San Calisto e batte la testa | salvata turista australiana

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 dicembre 2023) E’ stato tempestivo e provvidenziale l’intervento delle pattuglie della polizia diCapitale, in servizio nelle zone della movida del centro cittadino. Gli agenti si sono resi conto che unadi 53 anni aveva battuto lando inSane aveva iniziato a perdere molto sangue. Shpalmen torna a colpire a, imbrattata una macchina a Trastevere. I residenti: “Qualcuno lo emula” Dramma sfiorato a: agenti salvano unaGli operanti hanno soccorso immediatamente la donna, che cercava invano di alzarsi, ricadendo più volte in terra, trasportandola al nosocomio più vicino. In questo modo le hanno assicurato le cure mediche del caso, ...