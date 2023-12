Roma | ondata di furti nelle scuole a Tor Bella Monaca | la protesta dei genitori

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 dicembre 2023), Tornel mirino.del quartiere: tablet e lavagne elettroniche per comprare droga e altre sostanze. Spaccio e detenzione a Tor, con l’aggiunta diin serie. Non si sono fatti mancare niente nei pressi della scuola di via Acquaroni. Un istituto comprensivo che sembra essere il preferito da ladri e possibili spacciatori. La situazione non è sotto controllo: dalla scorsa settimana, quando si sono registrate le prime avvisaglie, inella scuola sono aumentati. Tre in pochi giorni. Tablet, lavagne elettroniche e qualche accessorio. Tutto in rivendita con lo scopo di comprare dosi o altre sostanze stupefacenti. Questa la prima ricostruzione delle forze dell’ordine, ...