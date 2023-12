Roma | nessun salto di qualità | dove c’è Mourinho c’è eccesso | il ko arriverà a Bologna | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 11 dicembre 2023) 2023-12-11 00:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web:c’è, non c’è noia, ma. L’avevamo già visto, quando era all’Inter, nell’anno che precedette il triplete, finire una partita con la sua squadra in nove. Fu contro la Sampdoria di Del Neri e, incredibilmente, finì 0-0. Questa volta, in un epilogo incandescente più per colpa dei giocatori che degli allenatori, è accaduto quanto segue.subito avanti con gol di Lukaku al 5’ su assist di un ispiratissimo Dybala che, manco a dirlo, si infortuna poco dopo il 20’ ed entra Azmoun. La Fiorentina, pur non dominando, ma giocando di più e meglio della, pareggia un minuto dopo l’espulsione di Zalewski (64’) con Martinez Quarta e la sostituzione di Azmoun (altro infortunio) con El ...