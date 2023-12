Roma | Mourinho non parla ai giornalisti | ha lasciato lo stadio

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Josediserta le interviste e lascia l’Olimpico: nessun altro tesserato dellaparlerà dopo il pari con la Fiorentina Joseha abbandonato l’Olimpico. Come riportato da DAZN, nessun tesserato dellasi presenterà alle telecamere. L’ufficio stampa dei giallorossi ha detto che nessuno della società se la sentiva dire dopo il pareggio ottenuto con la Fiorentina e soprattutto dopo le due espulsioni a Zalewski e a Lukaku, quest’ultima diretta.

AGI - Lanon riesce a proseguire la scalata nei piani di alta classifica e, costretta anche alla doppia ... gli uomini direstano comunque al quarto posto della classifica staccando di un ...

Dopo il pareggio e le due espulsioni per la Roma, il club giallorosso e lo stesso Mourinho hanno scelto di non rilasciare nessuna dichiarazione La Roma viene fermata sull’1-1 dalla Fiorentina ...

La Roma ha pareggiato per 1-1 contro la Fiorentina rimanendo così in quarta posizione insieme al Bologna. A metà primo tempo José Mourinho ha dovuto effettuare il primo cambio per un problema a Paulo ...