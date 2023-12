Roma | intossicazione alimentare per 26 bimbi e 4 insegnanti nido comunale

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tutti hanno riportato rossore, prurito alla pelle e agli occhi mentre alcunehanno avuto anche sensazione allergica di soffocamento Ventisei bambini e 4sono stati visitati dai sanitari del 118 per una presuntadopo la consumazione del pranzo. E' successo alMameli, in via Mameli 32 nel quartiere Trastevere