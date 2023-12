(Di lunedì 11 dicembre 2023)- Poco prima del rientro in campo dall'intervallo di- Fiorentina (1 - 1) , le telecamere hanno ripreso un breve siparietto trae Jonathan Ikone : gli ex compagni di squadra ...

Altre News in Rete:

Roma, il clamoroso sfogo di Renato Sanches: 'Ho una maledizione'

- Poco prima del rientro in campo dall'intervallo di- Fiorentina (1 - 1) , le telecamere hanno ripreso un breve siparietto tra Renato Sanches e Jonathan Ikone : gli ex compagni di squadra in Francia nel Lille hanno scambiato due chiacchiere nel ...

Roma, il clamoroso sfogo di Renato Sanches: "Ho una maledizione" Corriere dello Sport

Roma, due espulsioni contro la Fiorentina: il dato clamoroso su Lukaku Calcio in Pillole

Lazio, non solo il campo anche gli arbitri non aiutano: l'elenco degli errori

RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a non brillare in campionato. Gli appena 21 punti in quindici gare relegano le aquile al decimo posto in classifica quando siamo vicini alla metà ...

Roma – Fiorentina 1-1: le pagelle dell’avvocato

Contro la difesa a oltranza della Roma, l'attacco delicato della Fiorentina non riesce ad andare oltre il pareggio. Anche con ...