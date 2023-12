(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – Era il 10 dicembre 1998 quando a, in viaapriva il primod’Italia. Venticinquedopo ilno ha celebrato ieri sera il suo 25moversario con una grande festa in pieno stilecon dj set, musica dal vivo, red carpet, giochi di luce e

Il Dacia Duster cambia pelle ma non l'anima. E ora è anche ibrido

- Oltre 2,2 milioni di esemplari prodotti in 13 anni, tutti in Romania. Trecentomila quelli ... In due varianti: una soft, che riduce i consumi, e una, che garantisce anche una lunga autonomia ...

Roma - Provini hard e abusi su aspiranti attrici, finto regista Claudio Marini condannato a 11 anni e 9 mesi - EtruriaNews Paolo Gianlorenzo

Provini hard e abusi su 12 aspiranti attrici, il finto regista Claudio Marini condannato a 11 anni e 9 mesi. … Repubblica Roma

Roma, Hard Rock Cafe di via Veneto compie 25 anni

Festa di anniversario con la performance di Mike Violinist, dj Condor e le Bright Butterfly, Fabio Arboit di Radio Capital e la condivisione di ricordi e curiosità che hanno fatto la storia del locale ...

Sicurezza: Ronzulli, 'riconoscimento per chi ogni giorno presidia nostre città'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Chi ogni giorno presidia le nostre città per garantire ai cittadini sicurezza e protezione, con trattamenti economici sicuramente inferiori ai sacrifici e ai rischi che cor ...