(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – Era il 10 dicembre 1998 quando a, in viaapriva il primod’Italia. Venticinquedopo ilno ha celebrato ieri sera il suo 25moversario con una grande festa in pieno stilecon dj set, musica dal vivo, red carpet, giochi di luce e un percorso immersivo per i suoi ospiti tra i ricordi, le immagini e le curiosità che hanno fatto la storia del locale di via. A condurre la serata piena di musica, buon cibo e tanto divertimento il dj di Radio Capital Fabio Arboit che ha introdotto la performance del violinista elettronico Mike Violinist accompagnato dalla consolle di Gabriele Condorelli, in arte dj Condor e le ...

Altre News in Rete:

Roma, Hard Rock Cafe di via Veneto compie 25 anni

"La musica è cambiata un po' in tutti i suoi generi, ma in questi 25 anniRock Cafenon ha mai smesso di far vivere ogni giorno ai propri ospiti un'esperienza unica circondati dai cimeli ...

Roma - Provini hard e abusi su aspiranti attrici, finto regista Claudio Marini condannato a 11 anni e 9 mesi - EtruriaNews Paolo Gianlorenzo

Provini hard e abusi su 12 aspiranti attrici, il finto regista Claudio Marini condannato a 11 anni e 9 mesi. … Repubblica Roma

Roma, 25 anni di Hard Rock Cafe tra musica e party folli: «Per noi Marco Giallini ha suonato la batteria e Piero Pelù ci autografò tutti i muri»

Se esiste una data in cui la musica a Roma è cambiata per sempre è il 10 dicembre 1998. Quel giorno nella centralissima via Veneto veniva inaugurato il primo Hard ...

Roma-Fiorentina 1-1 - Da Zero a…"

(Adnkronos) – Era il 10 dicembre 1998 quando a Roma, in via Veneto apriva il primo Hard Rock Cafe d’Italia. Venticinque anni dopo il cafe romano ha celebrato ieri sera il suo 25mo anniversario con… ...