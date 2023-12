Roma-Fiorentina | Mourinho show | il bigliettino a Rui Patricio | poi il silenzio stampa

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La partita della 15ª giornata del campionato di Serie A trasi è conclusa sul risultato di 1-1. All’Olimpico si sono affrontate due squadre in corsa per la qualificazione in Champions League ed i gol sono stati realizzati da Lukaku e Martinez Quarta. In campo è andato in scena lopersonale di José: il tecnico ha protestato per le espulsioni di Zalewski e Lukaku. Subito dopo il rosso al belga lo Special One ha affidato unal raccattapalle con il messaggio da consegnare al portiere Ruicon il piazzamento sui calci d’angolo. Nel post-partita l’allenatore giallorosso non si è presentato ai microfoni dei giornalisti e ha subito abbandonato lo stadio. Serie ...